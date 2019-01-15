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15 января 201908:42

В Брянской области от взрыва газа пострадали три человека

Global Look Press

В Мглинском районе Брянской области при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме пострадали три человека, передает РИА Новости.

По данным экстренных служб, ЧП произошло в 01:45 в поселке Симонтовка. Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу в состоянии средней тяжести.

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