Иранский спутник потерпел неудачу

Во вторник Иран неудачно осуществил запуск спутника. Как сообщают местные СМИ, он не смог выйти на заданную орбиту. В правительстве заявили, что это связано с проблемой с третьей ступенью ракеты-носителя.

Ранее стало известно, что спутник "Пайям-э-Амиркабир" должен был служить космической обсерваторией. Спутник должен был передавать изображения территории Ирана в трех спектрах и замерять радиационное излучение в космосе, передает "Интерфакс".