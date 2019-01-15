Подтопленный тоннель на станции метро "Окружная" сняли на видео

Во вторник с раннего утра в столичной поземке временно закрыли три станции Люблинско-Дмитровской линии из-за поступления воды в тоннель. Очевидец снял на видео небольшой водопад на оживленной ветке.

Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" были закрыты около 05:20 утра 15 января — пассажирам предложили пересесть на бесплатные автобусы от станции метро "Селигерская" до "Петровско-Разумовской".

Закрытие станций представители метрополитена объяснили техническими причинами — предположительно, произошло повреждение инженерных коммуникаций у станции "Окружная", в результате чего в тоннель хлынула вода. На кадрах видно небольшой водопад и залитые грязной водой пути.

К 7 часам утра вода поступать прекратила, сейчас около 100 сотрудников аварийных служб занимаются ее откачкой, после чего движение может быть возобновлено.