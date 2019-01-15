В Москве остановилась еще одна ветка метро

По техническим причинам прервано движение поездов на наземном участке Филевской линии московского метрополитена, передает "Интерфакс".

В настоящее время поезда не ходят между "Кунцевской" и "Багратионовской", есть движение только от "Александровского сада" до "Багратионовской".

В пресс-службе метро отметили, что движение должно вернуться в график в течение получаса.

Как сообщалось ранее, во вторник утром из-за подтопления тоннеля закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская".