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15 января 201910:53

Девушка отбилась от напавшего на нее в лифте крепкого мужчины

ВКонтакте/Курский бомонд

Жительнице Курска удалось отбиться и убежать от злоумышленника, напавшего на нее в лифте. Камера наблюдения зафиксировала подозреваемого, которого пока что не задержали.

 

Инцидент произошел около половины восьмого вечера 13 января в многоэтажке по улице Бойцов 9-й Роты. На кадрах видно, как девушка с пакетами в руке заходит в подъезд и вызывает лифт, а за ней на небольшом расстоянии следует мужчина крепкого телосложения. На свою жертву он набросился еще до того, как закрылись двери лифта, что и спасло местную жительницу.

Сразу после нападения девушка упала на пол, но тут же оттолкнулась от преступника ногами и отъехала в сторону, после чего вскочила и бросилась наутек. Злоумышленник неспешно проследовал к выходу.

"По всей видимости, нападавший знает планировку подъезда, уверенно двигается. И так как он не испугался того, что жертва смогла вырваться и позвать на помощь, говорит о том, что он находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, об этом также свидетельствуют неуверенные и замедленные действия в ходе борьбы", — отметил один из пользователей соцсетей.

Судя по комментариям, девушка не пострадала и не стала обращаться в полицию, однако местные жители готовы самостоятельно организовать поиски подозреваемого, дабы предотвратить новые нападения.

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