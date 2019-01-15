За десятилетие россиян стали домогаться на работе в два раза меньше

Абсолютное большинство россиян (89 процентов) никогда не сталкивались с сексуальными домогательствами на работе. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob.ru.

К женщинам на работе пристают чаще, чем к мужчинам – 8 и 3 процента соответственно. Причем за последнее десятилетие россиянки стали вдвое реже жаловаться на харрасмент: 11 лет назад таких было 18 процентов, в 2014 году — 11 процентов, а сейчас — 8 процентов.

С возрастом число жертв харассмента растет: 4 процента среди молодежи до 24 лет и 7 процентов среди тех, кому больше 45 лет, передает "Интерфакс".

В целом молодежь сейчас реже сталкивается с приставаниями на работе. За 11 лет число жертв харассмента среди опрошенных до 24 лет снизилось с 10 до 4 процентов, а среди респондентов в возрасте 25-34 лет — с 13 до 5 процентов.

По мнению экспертов, публичное внимание к фактам харассмента способствует снижению остроты проблемы: в 2008 году о сексуальных домогательствах говорили 12 процентов опрошенных, в 2014-м — 9, а сегодня — 5.

Осенью 2018 года разгорелся скандал вокруг главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова. Жена одного из сотрудников издания обвинила его в неподобающем поведении на вечеринке. Колпаков ушел с поста главреда, чтобы снизить репутационный ущерб для "Медузы". При этом он отказался признавать обвинения в сексуальных домогательствах.