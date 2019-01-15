Тринадцать: в России может появиться нацпроект по защите от астероидов

В России может появиться национальный проект по мониторингу астероидно-кометной угрозы. С таким предложением госкорпорация Роскосмос обратилась к Российской академии наук.

В настоящее время сформированы 12 национальных проектов. Все они носят инфраструктурный характер. На заседании президиума РАН директор департамента стратегического управления Роскосмоса Юрий Макаров сообщил, что может быть создан тринадцатый нацпроект по защите от астероидов и даже четырнадцатый "в области космической деятельности".

Как сообщает ТАСС, он выделил два сегмента: "Это высокая энергетика в космосе и вопрос мониторинга околоземного космического пространства и дальнего космоса на предмет, в том числе парирования угроз астероидно-кометного плана и техногенного засорения космоса".

Ранее гендиректор Центра планетарной защиты России Анатолий Зайцев рассказал телеканалу "Россия 24", что каждые два дня относительно недалеко от Земли пролетают космические тела, которые могут упасть на нашу планету. Поэтому нужно создавать активную защиту на случай падения астероидов – в частности, иметь на космические аппараты-перехватчики или более эффективное ядерное устройство. По его словам, такие технологии у нас есть.