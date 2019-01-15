Australian Open. Гаспарян пробилась во второй круг, Блинкова покидает турнир

На кортах австралийского Мельбурна продолжаются матчи первого раунда стартового в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 44,5 млн долларов.

В матче первого раунда россиянка обыграла представительницу Китая Чжу Линь. Встреча продолжалась почти два часа и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Гаспарян, которая во втором круге встретится с бельгийкой Элизе Мертенс (12-й номер посева).

Другая россиянка Анна Блинкова в первом раунде проиграла Кристине Плишковой из Чехии со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 2:6. Игра продолжалась чуть более двух часов. В следующем круге чешка сыграет сыграет с победительницей противостояния между китаянкой Чжан Шуай и словачкой Доминикой Цибулковой (26-й номер посева).