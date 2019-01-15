130 миллионов паломников, 100 тысяч туалетов: в Индии начался крупнейший праздник в мире

В индийском городе Аллахабаде начался один из самых грандиозных в мире религиозных праздников Кумбха Мела ("Праздник кувшина"). Он будет длиться 49 суток. Ожидается, что за это время его посетят больше 130 миллионов паломников, в том числе около миллиона – из зарубежных стран.

Как пишет Hindustan Times, торжество будет проходить при повышенных мерах безопасности, которые обеспечат больше 20 тысяч полицейских и сотрудников других правоохранительных служб.

Для паломников построен огромный палаточный город, в котором есть большое количество медицинских пунктов, столовых, а также 100 тысяч туалетов, за чистотой которых будут следить 25 тысяч работников.

Кумбха Мела плотно связан с обрядами массового паломничества верующих к святыням индуизма, которые совершаются один раз в 6 или 12 лет. Местом проведения праздника поочередно становятся города Аллахабад, Хардвар, Насик, Удджайн, сообщает ТАСС.

Согласно легенде, именно там выплеснулись из кувшина в реку Ганг капли амриты — дарующего бессмертие волшебного напитка богов. Приверженцы индуизма верят, что омовение в Ганге во время праздника Кумбха Мела дарует духовное перерождение, смывает грехи и дарит новое сознание.

В первые же часы первого дня праздника, 15 января, омовения в Ганге совершили уже несколько сотен тысяч верующих.

Шесть лет назад, в 2013 году, на Кумбха Мела съехались 120 миллионов паломников не только из Индии, но и из других стран.