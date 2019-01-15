Феллайни может покинуть "Манчестер Юнайтед" нынешней зимой

На фоне рекордной серии английского "Манчестер Юнайтед" под управлением нового тренера Оле-Гуннара Сульшера стало известно, что датский наставник готов уже нынешней зимой избавиться от ряда футболистов. Первым "под сокращение" может попасть бельгиец Маруан Феллайни.

Полузащитник сборной Бельгии был в фаворе у прежнего тренера манкунианцев португальца Жозе Мойринью, но при Сульшере его игровое время резко уменьшилось, сообщает издание Sportsmole. Источник в клубе сообщает, что тренер готов продать 31-летнего хавбека.

Впрочем, о том, что Феллайни не останется без работы, в разное время сообщали издания Италии, Португалии и Китая. Самым именитым в компании претендентов на бельгийца является "Милан". Однако в услугах игрока заинтересован португальский "Порту", а сыграть в чемпионате Поднебесной его приглашает "Гуаньчжоу Эвергранд".