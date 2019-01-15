В Абхазии убили россиянина, переехавшего на ПМЖ из Костромы

В абхазском селе Тамыш Очамчырского района убит 41-летний уроженец Костромы. Как сообщается на сайте МВД Абхазии, ночью 14 января двое неизвестных в масках с ружьем неустановленного образца проникли в дом, где проживал переехавший в Абхазию из Костромы мужчина.

Он заметил налетчиков, те выстрелили хозяину дома в левую ногу. От полученного ранения мужчина скончался.

В администрации Очамчисркого района рассказали, погибший мужчина переехал в Абхазию из Костромы вместе с семьей пять лет назад, предает "Интерфакс".

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.