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15 января 201915:00

В Абхазии убили россиянина, переехавшего на ПМЖ из Костромы

В абхазском селе Тамыш Очамчырского района убит 41-летний уроженец Костромы. Как сообщается на сайте МВД Абхазии, ночью 14 января двое неизвестных в масках с ружьем неустановленного образца проникли в дом, где проживал переехавший в Абхазию из Костромы мужчина.

Он заметил налетчиков, те выстрелили хозяину дома в левую ногу. От полученного ранения мужчина скончался.

В администрации Очамчисркого района рассказали, погибший мужчина переехал в Абхазию из Костромы вместе с семьей пять лет назад, предает "Интерфакс".

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.

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