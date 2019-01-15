Киевско-Печерская лавра занялась от матрасов, которые поджог пьяный бомж

На территории Киево-Печерской Лавры полицейские задержали подозреваемого в поджоге здания, им оказался молодой мужчина, передает "Интерфакс".

Как сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, подозреваемый — 24-летний мужчина без определенного места жительства задержан. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы в здании.