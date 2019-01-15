Матери двух истощенных детей, найденных в запертой квартире, грозит уголовное дело

Два маленьких ребенка в истощенном состоянии были найдены в одной из квартир на юго-востоке Москвы. Тревогу подняли инспекторы по делам несовершеннолетних и представители органов опеки в ходе планового обхода. Из квартиры доносился детский плач. На место вызвали спасателей, которые вскрыли дверь. Внутри находились девочки пяти и полутора лет. У младшей к тому же были признаки переохлаждения.



"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции нашли мать детей недалеко от дома. Ею оказалась 26-летняя москвичка, которая якобы ненадолго вышла из дома по делам с двумя другими детьми — новорожденным малышом и 7-летним сыном. Все дети были доставлены в медицинские учреждения для проведения обследования", — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

Мать детей была задержана, ее допрашивают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.