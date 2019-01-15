Автобус с волейболистами "Зенита" попал в ДТП в Турции

Автобус с игроками казанского волейбольного клуба "Зенит" попал в аварию в Анкаре перед матчем Лиги чемпионов с местной командой "Халкбанком". Никто из членов команды не пострадал.

Как сообщил доигровщик "Зенита" Алексей Спиридонов в интервью РИА Новости, в автобус с командой, который ехал в сопровождении полиции, по касательной врезалась машина с девушкой за рулем. После этого "легковушка" перевернулась. Женщину увезли в больницу на скорой помощи. А "Зенит" благополучно добрался до отеля.

Встреча команд в рамках третьего тура Лиги чемпионов пройдет 16 декабря.