Двукратная чемпионка Australian Open Азаренко покидает турнир

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, который стартовал накануне в Мельбурне, завершается второй игровой день. В стане фаворитов больших сенсаций не случилось, однако к таковым можно отнести поражение экс-первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко.

Двукратная победительница австралийского "Большого шлема" возвращается в элиту после рождения ребенка и отпуска, но вынуждена начинать с игр против довольно сильных конкуренток. Вот и в Мельбурне она играла с немкой Лаурой Зигемунд и уступила – 7:6, 4:6, 2:6.

Результаты других матчей с участием потенциальных фаворитов турнира: Симона Халеп (Румыния, "посев" №1) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:7, 6:4, 6:2, Наоми Осака (Япония, №4) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:2, Элина Свитолина (Украина, №6) – Виктория Голубич (Швейцария) — 6:1, 6:2, Каролина Плишкова (Чехия, №7) – Каролина Мухова (Чехия) — 6:3, 6:2, Серена Уильямс (США, №16) – Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:2.