Медведев: падение курса криптовалют – не повод их хоронить

Падение курса криптовалют – не повод их хоронить. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в Москве. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Он напомнил, что в прошлом году на форуме эксперты рассуждали о том, "насколько все это хорошо и интересно". Однако прошедший год показал "исключительную волатильность" криптовалют, и стоимость некоторых из них упала в пять раз​​​.

"Но это, конечно, не повод их хоронить", — сказал Медведев.

По его словам, в любом общественном явлении есть и светлые стороны, и темные стороны. Поэтому нужно просто наблюдать, что происходит с криптовалютами.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января.