Дорожные знаки уменьшенного формата установят еще на 40 улицах в центре Москвы

Дорожные знаки нового, уменьшенного формата до конца года появятся еще на 37 центральных улицах Москвы. Эксперимент с мини-указателями, который начался еще два года назад, оказался успешным. Освободилось пространство на тротуарах, изменился облик городских улиц. Насколько такой формат удобен для автомобилистов?

Если поначалу мини-знаки может и вызывали удивление у водителей, то за два года они настолько к ним привыкли, что уже и не замечают разницы. Эксперимент можно считать успешным. Информативность не пострадала — ни одной жалобы от автомобилистов на знаки не поступило.

- В принципе, не мешает, все прекрасно видно.

- Что так, что так — разницы нет.



Уменьшились в размерах знаки уже на 120 улицах Москвы. Мини-указатели успели оценить и пешеходы. Во-первых, теперь знаки устанавливают ближе к дороге, освобождая тротуары, во-вторых, избавились от визуального мусора.

- Улицу лучше видно стало. Потому что, на мой взгляд, конечно, большие знаки виднее и пешеходам, и водителям, но они мешают видеть окружающую красоту!

Стандартный знак имеет длину и ширину 70 сантиметров, новые — всего 50. При этом в миниатюрных указателях удалось поместить больше информации. Знак парковки теперь уживается с указателем, что на ней есть места для инвалидов, здесь же — монетки. За счет этого сокращается и общее число столбов на дороге.

Больше всего на этой улице знаков "Стоянка запрещена" и "Парковка" с табличками, обозначающими, что она платная. С установкой новых знаков их общее количество сократится на 30 процентов.

Староконюшенный переулок — в списке улиц, на которых в этом году планируют заменить знаки. Всего их 40, в том числе Арбат, Композиторская улица, Гагаринский и Чистый переулки.

"Это дает возможность сократить расходы как на установку знаков, так и на их последующее обслуживание", — говорит заместитель руководителя Дирекции ЦОДД Сергей Назаров.

Экономия ощутимая: в среднем стандартный информационный щит стоит 4 тысячи рублей, а в новом размере — всего 2. Да и чем меньше знаков, тем проще водителям, считают автоэксперты.

"Исследования показывают, что иногда при достижении критического количества дорожных знаков водитель перестает понимать и осознавать, что эти знаки обозначают. Поэтому люди зачастую настолько путались — здесь парковка запрещена, опять парковка запрещена, — что после приведения в порядок этой ситуации водителям стало гораздо комфортнее", — говорит руководитель экспертного центра Александр Шумский.

Старые знаки продолжат использовать — их устанавливают на больших проспектах и скоростных магистралях. А вот на узеньких улочках, где скорость автомобиля невысокая, эксперимент по замене указателей, не влияющих на безопасность движения, продолжат.