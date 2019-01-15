В ишимской школе во время уроков обрушился потолок

В Ишиме в Тюменской области во время занятий обвалился потолок в коридоре школы, которую давно собирались ремонтировать, но никак не могли найти деньги. Никто из учеников не пострадал, но учителя попытались скрыть произошедшее, потребовав от воспитанников удалить все сделанные записи. Несколько фотографий и один ролик, тем не менее, попали в соцсети.

Инцидент произошел днем 14 января во втором корпусе школы №12 на Уральской улице. На кадрах видно, что приличных размеров пласт штукатурки обрушился прямо напротив входа в класс.

"А если бы там человек стоял?!" — озадачился юный автор видео.

Ученики рассказали родителям, что после этого случая учителя настойчиво попросили их удалить все сделанные фотографии и записи, но к тому моменту несколько человек уже отправили ролики родителям. Никто из представителей учебного заведения комментировать эту информацию не стал.

Руководитель местного департамента образования Надежда Сабаева сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, обломки быстро убрали, так что прерывать уроки не стали.

"Капремонта в этой школе не было, проходил только текущий ремонт. Еще в прошлом году разработали проектную документацию на капремонт здания этого образовательного учреждения. Она выполнена и отправлена в ГУС на выделение денежных средств. Насколько нам известно, в ближайшее время деньги будут выделены. Ремонт школы запланирован весной 2019 года на последнюю учебную четверть", — рассказала 72.ru пресс-секретарь главы Ишима Анна Знаменщикова.

Учебное заведение было открыто в 1962 году как неполная школа-интернат для детей работников железной дороги близлежащих деревень и казахских аулов.