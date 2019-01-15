Свыше триллиона рублей направят на перевооружение российской армии в 2019 году

На перевооружение российской армии в 2019 году планируют потратить 1,44 триллиона рублей. 71% этих средств направят на приобретение современной экипировки и техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Глава военного ведомства добавил, что в текущем году количество нового оружия в войсках должно достигнуть 67%.

В частности, сразу четыре полка Ракетных войск стратегического назначения перевооружат на новейшие комплексы "Ярс", плюс одно подразделение получит гиперзвуковые "Авангарды".

Кроме того, Министерство обороны сосредоточится на строительстве. Речь идет как об инфраструктуре, так и о жилье для военнослужащих: в 2019 году собираются выдать ключи от 25 тысяч квартир.