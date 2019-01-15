Свыше триллиона рублей направят на перевооружение российской армии в 2019 году
На перевооружение российской армии в 2019 году планируют потратить 1,44 триллиона рублей. 71% этих средств направят на приобретение современной экипировки и техники, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Глава военного ведомства добавил, что в текущем году количество нового оружия в войсках должно достигнуть 67%.
В частности, сразу четыре полка Ракетных войск стратегического назначения перевооружат на новейшие комплексы "Ярс", плюс одно подразделение получит гиперзвуковые "Авангарды".
Кроме того, Министерство обороны сосредоточится на строительстве. Речь идет как об инфраструктуре, так и о жилье для военнослужащих: в 2019 году собираются выдать ключи от 25 тысяч квартир.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Рыбка и Лесли получили в Таиланде условные сроки
- Нижний Новгород комфортнее Лос-Анджелеса и Брюсселя
- В Москве провалилась проезжая часть
- В ростовских Шахтах траур по погибшим
- Киевско-Печерская лавра загорелась от матрасов бомжа
Самое читаемое
-
Женщину, поехавшую продавать авто, нашли убитой
- Суррогатная мать родила Евгению Миронову сына
- Родные известной российской актрисы просят помочь с ее лечением
- Отец заснул с годовалой дочкой в сугробе в сильный мороз
- Cоставлен рейтинг самых распутных вузов
Вести.Экономика
-
Ключевой день в судьбе Великобритании
- Кто решил повторить трюк Баффетта?
- ОПЕК раскроет детали
- Почему крупные инновационные компании страдают от утечки мозгов?Официальный ужин в Белом доме: у нас нет еды для вас, потому что shutdown
- ЧП на "салатовой" линии: почему затопило московское метро
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новый 7-местный Cadillac "не для гангстеров", который приедет в Россию
- Новый универсал Kia Ceed SW: цены и день старта продаж в России
- Новая Toyota Supra: ждем в России
- Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Passat
- Самые продаваемые автомобили в России в 2018 году
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Cердечную недостаточность можно лечить магнием
- Клетчатка защищает организм от хронических болезней
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Найдена связь между беспокойным сном и болезнью Альцгеймера
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Взрыв газа в городе Шахты
- В Москве обсудили мирный договор с Японией
- Порошенко на выборы нужен религиозный конфликт
Вести-Москва
-
Матери истощенных детей, найденных в запертой квартире, грозит уголовное дело
- Вода на шесть часов остановила движение на участке салатовой ветки метро
- Опубликовано видео инцидента с самолетом Smart Wings в Шереметьеве
- Компактные дорожные знаки установят еще на 40 улицах Москвы
- Вместо развлечения - ушибы и переломы: как распознать опасные горки
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Ярость "космической коровы" озадачила астрономов
- Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути
- Самая рождественская история: завершена реставрация мозаик базилики Рождества в Вифлееме
- 1000-летний зубной налёт перевернул представления о религиозных иллюстраторах Средних веков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля
- Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку обнаружили в столичном роддоме
- Сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев в московском лесу
- Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены
- В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета