После "Бедной Насти" Анна Табанина собиралась уйти в монастырь

В "Судьбе человека" Анна Табанина рассказала, как после театрального вуза встретила свою первую серьезную любовь. Отношения не сложились в супружеский союз, но тогда же ее пригласили на съемки в сериале "Бедная Настя".

Он принес актрисе известность, правда, на нее повлиял противоположным образом. Вместо того, чтобы погрузиться в профессию и принимать приглашения на новые съемки, Анна стала ездить по святым местам, монастырям, жить там.

Актриса уже всерьез думала о том, чтобы уйти в монастырь, но тут на ее жизненном пути появился художник Дмитрий Кудин.

Вместе с ним, признается Анна, она впервые почувствовала себя уверенной, счастливой и защищенной женщиной.

В браке с Дмитрием у них родилось трое детей: сын Вася и дочери Соня и Серафима. В тот же период Табанина вернулась в профессию. Но счастье длилось всего семь лет.

В тот период, когда Анна снималась в сериале "Ленинград 46", где играла женщину, которая сначала похоронила своего мужа, а потом узнала, что он жив, актриса потеряла своего настоящего мужа и осталась одна с тремя детьми.

Со страшным диагнозом "саркома" они боролись вместе, но победить не смогли: Дмитрий "сгорел" за год.

"Моего единственного мужа с нами больше нет, но он успел многому научить наших троих детей", — говорит Анна и признается, что сериал "Ленинград 46", в котором она снималась в тот тяжелый период, ее спас, дав возможность для выхода личных эмоций актрисы.

Как она с тремя детьми пережила это горе? Почему ей не удалось стать художником, хотя для этого были все шансы? По какой причине не хочет работать в театре? Как подрабатывала "убийцей" в "Криминальной газете" и продавала на рынке дворовых кошек, выдавая их за породистых, Анна Табанина рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".