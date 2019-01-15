"Адмирал" обыграл "Йокерит" в матче КХЛ

Матчем во Владивостоке стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Адмирал" принимал финский "Йокерит" и одержал волевую победу со счетом 4:1.

Счет на 4-й минуте открыли гости, отличился Никлас Йенсен. Хозяева ответили на это четырьмя шайбами в исполнении Войтеха Полака (38-я), Константина Глазачева (46-я), Сергея Конькова (58-я) и Александра Стрельцова (60-я).

"Йокерит" с 66 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. "Адмирал" идет последним на Востоке.