В Одессе не удалась провокация у российского консульства

В Одессе полиции пришлось применить силу против радикалов, устроивших акцию у генконсульства России. Около пятидесяти человек требовали изменить статус арестованных украинских моряков и предоставить им юридическую помощь, передает телеканал "Россия 24".

Участники акции зажгли дымовые шашки, выкрикивали антироссийские лозунги, хотели облить забор и ворота диппредставительства красной краской, но полиция не дала им этого сделать. В итоге краска вылилась на асфальт и самих радикалов, а также испачкала сотрудников правоохранительных органов. Полицейские задержали мужчину, который принес банку с красящим веществом. Консульство РФ в Одессе работает в обычном режиме.