"Локомотив" нанес "Амуру" седьмое подряд поражение в КХЛ

Матчем в Хабаровске продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Амур" принимал ярославский "Локомотив" и потерпел поражение со счетом 0:2.

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Козун (16-я минута) и бронзовый призер прошедшего молодежного чемпионата мира Григорий Денисенко (34-я).

"Локомотив" набрал 67 очков и поднялся на третье место в Западной конференции. "Амур" потерпел седьмое подряд поражение и дет предпоследним на Востоке.