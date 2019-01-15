Красный автобус протаранил зеленый троллейбус в Казани

Четыре человека пострадали, трое из них были госпитализированы в результате столкновения автобуса с троллейбусом в Казани. Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии.

ДТП произошло в первой половине дня 14 января на углу улиц Фучика и Закиева. Первоначально сообщалось, что безусловным виновником является водитель рейсового автобуса, однако представленные кадры свидетельствуют о том, что он ехал на зеленый сигнал светофора, хотя и с существенным превышением скорости, тогда как управлявший троллейбусом мужчина завершал поворот уже на красный.

Удар пришелся в среднюю дверь "усатого" электротранспорта и был такой силы, что пожилые пассажиры повылетали из кресел. Двоих пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести, состояние еще одного врачи оценивают как удовлетворительное, но пока он остается в больнице. Одному пассажиру помощь была оказана на месте.

Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.