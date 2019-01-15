Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 января 201915:56

В Москве на 2 тысячи увеличилось число врачей

Руслан Шамуков/ТАСС

За два года число врачей в московских клиниках возросло на 2 тысячи человек, а фактическая обеспеченность Москвы врачами выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах.

"Фактическая обеспеченность Москвы врачами составляет 51,6 врача на 10 тысяч населения, что значительно выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9), а также выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах, таких как Лондон (35), Берлин (27) или Токио (32)", — рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

При этом в ведомстве подчеркнули, что количество врачей увеличивалось именно по тем специальностям, в которых была потребность: в поликлиниках, в первую очередь, это врачи общей практики и педиатры, а в стационарах — анестезиологи-реаниматологи, хирурги, онкологи.

"Сегодня почти 80% пациентов могут по самозаписи попасть в день обращения к врачу общей практики или терапевту, 85% — к педиатру. При этом среднее время ожидания у кабинета составляет 7-8 минут", — подчеркнули в департаменте.

Кроме того, в столице растет доступность стационарной и высокотехнологичной медпомощи. В частности, в 2018 году московское правительство дополнительно выделило 2,7 миллиарда рублей на проведение самой современной лучевой терапии при онкологических заболеваниях.

Сейчас

16:35

Страшное ДТП под Воронежем: семеро погибших

14:52

В центре Москвы на прохожего упала глыба льда

14:30

Правительство пока не планирует вводить налог на выезд

14:25

В Одессе не удалась провокация у российского консульства

13:33

Рыбка и Лесли получили в Таиланде условные сроки

13:26

16 января в Шахтах объявят траур

10:11

В Москве остановилась еще одна ветка метро

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Медведев научил Гайдаровский форум жарить омлет

Медведев научил Гайдаровский форум жарить омлет

45 минут назад
Взрыв в Шахтах: 16 января в городе объявят траур

Взрыв в Шахтах: 16 января в городе объявят траур

2 часа назад
Правительство пока не планирует вводить налог на выезд

Правительство пока не планирует вводить налог на выезд

1 час назад
У матери, оставившей двух маленьких детей одних, забрали всех четверых

У матери, оставившей двух маленьких детей одних, забрали всех четверых

47 минут назад
Рыбка и Лесли получили в Таиланде условные сроки

Рыбка и Лесли получили в Таиланде условные сроки

2 часа назад
В центре Москвы на прохожего упала глыба льда. Видео

В центре Москвы на прохожего упала глыба льда. Видео

1 час назад
После "Бедной Насти" Анна Табанина собиралась уйти в монастырь

После "Бедной Насти" Анна Табанина собиралась уйти в монастырь

2 часа назад
Ключевой день в судьбе Великобритании

Ключевой день в судьбе Великобритании

10 часов назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

14.01.2019 08:45
В Одессе не удалась провокация у российского консульства

В Одессе не удалась провокация у российского консульства

2 часа назад
130 миллионов паломников, 100 тысяч туалетов: в Индии начался крупнейший праздник в мире

130 миллионов паломников, 100 тысяч туалетов: в Индии начался крупнейший праздник в мире

3 часа назад
У экс-главы Серпуховского района Подмосковья нашли 676 объектов недвижимости и 22 машины

У экс-главы Серпуховского района Подмосковья нашли 676 объектов недвижимости и 22 машины

3 часа назад
Нижний Новгород оказался комфортнее Лос-Анджелеса и Брюсселя

Нижний Новгород оказался комфортнее Лос-Анджелеса и Брюсселя

7 часов назад
"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

14.01.2019 13:06
Рождественский фестиваль в Доме музыки: хор Сретенского монастыря представит программу "Вифлеемская звезда"

Рождественский фестиваль в Доме музыки: хор Сретенского монастыря представит программу "Вифлеемская звезда"

14.01.2019 09:19
Бразильский футболист потерял сознание от испуга после удара молнии

Бразильский футболист потерял сознание от испуга после удара молнии

15 минут назад
Хирург пришивал руку пациенту и уснул

Хирург пришивал руку пациенту и уснул

24 минуты назад
В Москве на 2 тысячи увеличилось число врачей

В Москве на 2 тысячи увеличилось число врачей

39 минут назад
Парижская опера отказала танцовщику Полунину за пост о толстых людях

Парижская опера отказала танцовщику Полунину за пост о толстых людях

1 час назад
В Абхазии убили россиянина, переехавшего на ПМЖ из Костромы

В Абхазии убили россиянина, переехавшего на ПМЖ из Костромы

1 час назад
На Луне вырастили первое растение

На Луне вырастили первое растение

1 час назад
Роскомнадзор напомнил Google о необходимости соблюдать законы

Роскомнадзор напомнил Google о необходимости соблюдать законы

1 час назад
Автобус с волейболистами "Зенита" попал в ДТП в Турции

Автобус с волейболистами "Зенита" попал в ДТП в Турции

3 часа назад
Верхние Мандроги: в поисках северной русской сказки

Верхние Мандроги: в поисках северной русской сказки

3 часа назад
Крыша школы рухнула под тяжестью снега в Саратовской области

Крыша школы рухнула под тяжестью снега в Саратовской области

3 часа назад
Киево-Печерская лавра занялась от матрасов, которые поджег пьяный бомж

Киево-Печерская лавра занялась от матрасов, которые поджег пьяный бомж

3 часа назад
Отпущенный под подписку омский грабитель совершил "благородный" налет на той же улице

Отпущенный под подписку омский грабитель совершил "благородный" налет на той же улице

3 часа назад
Способ кормления младенца влияет на то, станет ли он правшой или левшой

Способ кормления младенца влияет на то, станет ли он правшой или левшой

4 часа назад
Kia презентовала самую большую модель в своей истории

Kia презентовала самую большую модель в своей истории

4 часа назад
Пятиметровый провал образовался посреди проезжей части на юго-востоке Москвы

Пятиметровый провал образовался посреди проезжей части на юго-востоке Москвы

4 часа назад
Тринадцать: в России может появиться нацпроект по защите от астероидов

Тринадцать: в России может появиться нацпроект по защите от астероидов

4 часа назад
Как сохранить себя в тонусе, несмотря на возраст

Как сохранить себя в тонусе, несмотря на возраст

4 часа назад
Движение восстановлено: опоздавшим на работу из-за проблем на двух ветках метро выдадут справки

Движение восстановлено: опоздавшим на работу из-за проблем на двух ветках метро выдадут справки

5 часов назад
Пиво почтой: в мурманских отделениях связи стали продавать слабоалкогольные напитки

Пиво почтой: в мурманских отделениях связи стали продавать слабоалкогольные напитки

5 часов назад
За десятилетие россиян стали домогаться на работе в два раза меньше

За десятилетие россиян стали домогаться на работе в два раза меньше

5 часов назад
Фанату Fortnite подарили 75 тысяч долларов прямо на стриме

Фанату Fortnite подарили 75 тысяч долларов прямо на стриме

5 часов назад
Вести.net: Twitter готовится к масштабному обновлению

Вести.net: Twitter готовится к масштабному обновлению

5 часов назад
На чиновника упала сосулька, когда он проверял, очищено ли здание от сосулек

На чиновника упала сосулька, когда он проверял, очищено ли здание от сосулек

6 часов назад
13 самых грустных фильмов и мультиков

13 самых грустных фильмов и мультиков

6 часов назад
Как это устроено: русский Диснейленд в Москве

Как это устроено: русский Диснейленд в Москве

6 часов назад
Новая Toyota Supra приедет в Россию

Новая Toyota Supra приедет в Россию

6 часов назад
Песков не пользуется соцсетями, а у Путина даже нет смартфона

Песков не пользуется соцсетями, а у Путина даже нет смартфона

6 часов назад
Обзор смартфона Alcatel 5V: пробы на главную роль

Обзор смартфона Alcatel 5V: пробы на главную роль

7 часов назад
Вести.net: VR-шлем HTC Vive Pro Eye следит за глазами пользователя

Вести.net: VR-шлем HTC Vive Pro Eye следит за глазами пользователя

7 часов назад
Иранский спутник потерпел неудачу

Иранский спутник потерпел неудачу

7 часов назад
Слух: Apple выпустит iPhone с USB-C и новый iPod Touch

Слух: Apple выпустит iPhone с USB-C и новый iPod Touch

7 часов назад
Роскачество выявило лучшие беспроводные наушники

Роскачество выявило лучшие беспроводные наушники

8 часов назад
Потеря сознания водителем привела к массовому ДТП во Владивостоке

Потеря сознания водителем привела к массовому ДТП во Владивостоке

8 часов назад
В Пекине увеличат часы работы магазинов - больших и маленьких

В Пекине увеличат часы работы магазинов - больших и маленьких

9 часов назад
"Алроса" займется в Зимбабве поиском алмазов

"Алроса" займется в Зимбабве поиском алмазов

9 часов назад