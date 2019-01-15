В Москве на 2 тысячи увеличилось число врачей

За два года число врачей в московских клиниках возросло на 2 тысячи человек, а фактическая обеспеченность Москвы врачами выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах.

"Фактическая обеспеченность Москвы врачами составляет 51,6 врача на 10 тысяч населения, что значительно выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9), а также выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах, таких как Лондон (35), Берлин (27) или Токио (32)", — рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

При этом в ведомстве подчеркнули, что количество врачей увеличивалось именно по тем специальностям, в которых была потребность: в поликлиниках, в первую очередь, это врачи общей практики и педиатры, а в стационарах — анестезиологи-реаниматологи, хирурги, онкологи.

"Сегодня почти 80% пациентов могут по самозаписи попасть в день обращения к врачу общей практики или терапевту, 85% — к педиатру. При этом среднее время ожидания у кабинета составляет 7-8 минут", — подчеркнули в департаменте.

Кроме того, в столице растет доступность стационарной и высокотехнологичной медпомощи. В частности, в 2018 году московское правительство дополнительно выделило 2,7 миллиарда рублей на проведение самой современной лучевой терапии при онкологических заболеваниях.