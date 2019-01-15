Хоккейный "Нефтехимик" уволил игрока за пьяный дебош в отеле

Скандалом и увольнением из команды КХЛ "Нефтехимик" закончилась для нападающего Ярослава Косова поездка в Казань на игру против "Ак Барса". Тренеры оставили форварда вне состава, а он отправился в гостиницу и в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош. После чего его уволили из клуба.

Накануне нового года, 30 декабря, Косов приехал в столицу Татарстана, но в заявку на игру против своей бывшей команды не попал. Просмотр хоккея в отеле завершился для игрока плачевно, сообщает издание "Бизнес-Онлайн". Он в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в гостинице и попал в отдел полиции.

В управлении МВД по Казани подтвердили факт привлечения Косова к административной ответственности: "В отношении молодого человека, который в конце декабря прошлого года, находясь в одном из отелей Казани, проявлял агрессию и выражался нецензурной бранью, составлен административный материал. Решением суда ему назначен штраф 500 рублей".

Вскоре нижнекамский клуб расторг контракт с игроком без выплаты неустойки. Молодой по меркам хоккей 25-летний игрок в своей карьере добился очень многого: он трижды выигрывал Кубок Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" (дважды) и "Ак Барса". Однако в последнее время его карьера пошла на спад: после Казани он не задержался в московском "Спартаке", а теперь уволен и из "Нефтехимика".