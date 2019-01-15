У матери, оставившей двух маленьких детей одних, забрали всех четверых

Многодетной матери грозит уголовное дело за оставление детей в опасности. Девочек пяти и полутора лет органы опеки обнаружили одних дома в истощенном состоянии. Мать нашли неподалеку еще с двумя детьми. Что рассказали про эту семью соседи, и почему к этой ситуации они отнеслись неоднозначно?

- Не работаете?

- Нет.

У Нины Тарасовой забрали всех четверых детей. Прошлым вечером к ней приходили органы опеки. Мамы дома не оказалось — зато были две дочки, которые громко плакали.

"Совместно с сотрудниками МЧС полицейские вскрыли дверь и обнаружили в квартире двух девочек в возрасте пяти и полутора лет. Полуторагодовалый ребенок с признаками переохлаждения незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение", — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Юрий Титов.



Оказалось, младшая дочь сильно простужена — якобы купалась одна в ледяной ванной. Куда отлучалась с двумя сыновьями — семилетним Ромой и младенцем Костей, — Нина толком объяснить не смогла.

- Почему они брошенными остались? Показать фотографию?

- Нет!

Уже позже взять интервью у Нины Тарасовой смогли журналисты телеканала "Москва 24". Она рассказала: детей воспитывает одна, выходила из квартиры только по срочным делам.

- Нас не было приблизительно два, два с половиной часа. Мы ездили на биржу труда, потом в МФЦ, и затем как раз ехали домой. Может быть, я — в чем-то плохая мама.

О том, какая из Нины мама, соседи отзываются противоречиво.

- Она приветливая, всех знает по именам. Единственное — конечно, не особо приятно, мы видели, что и беременной она курила и пила.

- Ходит с детьми, нормальная. По-моему, даже мужа у нее нет.

Нина — сирота, живет в муниципальной квартире на детские пособия. Говорит, немного помогает бывший муж. Боится, что детей могут забрать насовсем, если она не выполнит ряд условий.

"На данный момент я пытаюсь оплатить долг за квартиру, за свет, сделать ремонт, чтобы были улучшенные условия для детей", — говорит она.

Пока всех детей забрали органы опеки, видеться мама сможет только с грудничком Костей. На нее уже завели административное дело о неисполнении родительских обязанностей. Возможно, будет и уголовное — полиция проводит проверку. Социальные органы пока молчат.

"Даю слово, что я попытаюсь все изменить и сделать лучше своим детям", — обещает сама многодетная мать.