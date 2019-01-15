Бразильский футболист потерял сознание от испуга после удара молнии

Молодой бразильский футболист Энрике пострадал от удара молнии прямо во время игры. Инцидент произошел в матче третьего круга юношеского Кубка Сан-Паулу между клубами "Атлетико Минейро" и "Агуа Санта".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Атлетико", но пострадал игрок "Агуа". Как сообщает ТАСС, молния ударила на 47-й минуте встречи снаружи стадиона. Энрике почувствовал себя плохо и отправился на скамейку запасных, где потерял сознание. Позже пресс-службы команды отметила, что с игроком все в порядке, а сознание он потерял не от разряда молнии, а от испуга.

"Я хочу сообщить всем и моей семье, что со мной все в порядке, — сказал молодой футболист после инцидента. — Это был просто испуг из-за молнии".