Три области России отказались проводить зимний гей-парад

Гей-активисту Николаю Алексееву отказали три региона в проведении шествий и ЛГБТ-пикетов. Отказ на проведение гей-парадов официально приняли калужские города Киров и Людиново, брянские города Дятьково, Карачев и Сельцо. Аналогичный запрет был принят руководством городов Плавск и Алексин Тульской области.

Киров, Людиново, Дятьково, Сельцо и Карачев стали 321, 322, 323, 324 и 325 российскими городами, куда Алексеев направил уведомления на проведение гей-парадов и пикетов представителей секс-меньшинств, сообщает "Интерфакс". Николай Алексеев даже желал ранее промаршировать через поселок с населением в семь человек.

Заявки гей-активист Николай Алексеев направил 10 января, а ответы получил уже 14 января. Он заверил, что запреты на гей-парады и два ЛГБТ-пикета будут обжалованы в суде. Более того, написал Николай Алексеев на своей страничке "ВКонтакте", дело будет доведено до Страсбургского суда. Страсбургский суд уже признал запреты на гей-парады в российских городах незаконными. По мнению судей из Страсбурга, Москва нарушила ряд статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека.

Алексей Николаев хотел провести гей-шествия по центральным улицам городов и на центральных площадях 18 января, его не смущала даже совсем не летняя погода в России в это время. Отказы руководство городов аргументировало ссылками на нарушения федерального законодательства.

В частности, в отказах подчеркивается, что заявленные цели проведения публичных мероприятий не соответствуют Конституции России, а также нарушают запреты законов "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ".