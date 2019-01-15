"Все боятся говорить": загадочный Оумуамуа может оказаться инопланетным зондом

Сенсационную гипотезу о загадочном астероиде Оумуамуа выдвинул глава департамента астрономии Гарвардского университета Ави Лоеб. Он заявил, что этот межзвездный объект может быть инопланетным зондом, который прилетел из далекого прошлого, пишет издание Haaretz.

Лоеб отмечает, что другие ученые боятся сказать о своеобразном объекте, который вошел в Солнечную систему 19 октября 2017 года и весьма озадачил наблюдателей.

Оумуамуа стал первым объектом, прилетевшим в Солнечную систему из межзвездного пространства. Через несколько дней наблюдений астрономы вычислили орбиту тела и удивились: по такой орбите невозможно обращаться вокруг Солнца.

Первоначально Оумуамуа считали кометой, но затем классифицировали как астероид. Однако загадок он оставил немало, поскольку через два месяца после появления удалился и стал недоступным для наблюдения.

Ави Лоеб считает, что Оумуамуа может иметь интеллектуальное происхождение. Возможно, отмечает астроном, это может быть даже "космический корабль исчезнувшей цивилизации, который продолжает парить в пространстве".

Он обращает внимание не только на необычную сигарообразную форму объекта, но и на его аномальную яркость (результаты наблюдений показали, что Оумуамуа отражает в 10 раз меньше света, чем любая из комет Солнечной системы).

Если его гипотеза верна, то это может быть одним из величайших открытий в истории человечества.

Научное сообщество к высказываниям Лоеба отнеслось скептически, поскольку ранее проведенные исследования показали, что Оумуамуа не является объектом искусственного происхождения, отмечает "РГ".

Однако Лоеб уверяет: ему все равно, что говорят другие. По его мнению, чтобы обнаружить другие цивилизации, "копать в космосе" нужно так же, как и на Земле. То есть подход к этому вопросу "должен быть археологическим".

15 января сообщалось, что в России может появиться 13-й национальный проект — по мониторингу астероидно-кометной угрозы. С таким предложением Роскосмос обратился к Российской академии наук.