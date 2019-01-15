Ограбившие ювелирный салон односельчане попытались скрыться на маршрутке

Комичной можно было бы назвать бытовую историю двух свердловских грабителей, вынесших из ювелирного салона в Березовском украшений на 12 миллионов рублей, кабы не грозящий им срок заключения — от восьми до 15 лет лишения свободы.

Началась она с того, что погрязший в долгах сотрудник местного ЧОП по долгу службы несколько раз привозил документы в ювелирный салон, где ему неожиданно и пришла в голову идея, как можно быстро распрощаться с кредиторами — налет на торгующий золотыми украшениями магазин сулил баснословную выгоду. Вскоре мужчина познакомился с бывшим односельчанином и именно с ним поделился своими планами, благо у того уже был криминальный опыт.

Детали преступления начинающие злоумышленники не обсуждали, а просто в один из дней прихватили пистолет и пару сумок, сели в рейсовый автобус и направились к салону.

Позже охранник признался, что он опасался быть узнанным продавщицами — ведь масок на налетчиках не было, а потому попросил напарника взять переговоры на себя. Грабеж прошел как по маслу: товарищи набили сумки ювелирными украшениями, после чего опять сели в автобус и уехали домой. По горячим следам их и задержали, изъяли нетронутую добычу и травматический пистолет.

"Там золото. Думал, возьму один раз, раздам долги, и все", — поведал теперь уже бывший сотрудник ЧОП.

Вместо того, чтобы раздавать долги, напарники отправились в следственный изолятор, откуда, скорее всего, проследуют в колонию — с учетом стоимости похищенного горе-налетчикам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.