Череповецкая "Северсталь" победила китайский "Куньлунь"

Матчем в Шанхае между местным "Куньлунем Рэд Стар" и "Северсталью" из Череповца продолжилась программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. Северяне выиграли в декабре встречу на своем льду (2:1 в овертайме) и были сильнее в гостевом поединке – 4:1.

"Сталевары" по крупицам создавали свое преимущество, забив по голу в первом и втором периодах: отличились Лапенков и Кинрэйд. Когда секундомер отсчитывал последний круг второй 20-минутки, хозяева неожиданно "взорвались" голом Йипа. Но тут же Марковин вернул гостям преимущество "+2". В третьем периоде северяне забили в пустые ворота (Михнов).