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15 января 201917:46

Аэропорт Шереметьево прокомментировал инцидент с Лободой

фото: пресс-служба Светланы Лободы

Певица Светлана Лобода поскандалила в аэропорту Шереметьево из-за того, что ее не доставили в VIP-зал аэропорта на электрокаре. Электрокар уехал без певицы, пока она ждала няню своей дочки Тильды, чтобы не задерживать других VIP-пассажиров рейса, разъяснили в пресс-службе воздушной гавани.

Представитель аэропорта предложил Светлане Лободе подождать еще пару минут до прибытия другого электромобиля, чтобы на нем певица, ее дочка и няня ребенка могли доехать до кабинок пограничного контроля, сообщает РИА Новости. Но певица ждать не стала. Она сама в сопровождении представителя Шереметьева отправилась пешком к кабинкам паспортного контроля.

В 2018 года Светлана Лобода родила дочку от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. А осенью 36-летняя певица попала в больницу из-за камня в почках. После госпитализация певица отменила концерты и заявила, что переосмыслила свое отношение к жизни. "Я поняла, что я не робот", — призналась Лобода.

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