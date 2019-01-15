Путь Азара: из "Челси" в "Реал" за 100 млн фунтов стерлингов

Ведущий хавбек футбольной сборной Бельгии Эден Азар может в наступившем году сменить клубную прописку. Источник в окружении футболиста сообщает, что его нынешний клуб "Челси" из Лондона готов продать бельгийца в мадридский "Реал" за 100 млн фунтов или 112 мон евро.

Как уже сообщали Вести.Ru, Азар собирался покинуть стан "аристократов" еще летом, после чемпионата мира-2018, однако на бронзового призера в составе сборной Бельгии не было соответствующего спроса. Затем претензию на игрока осторожно выставил "Реал", но со стороны "Королевского клуба" конкретики нет.

Сам футболист хотел бы знать, собирается ли его покупать "Реал", уже в ближайшее время. И Азар, и представители "Челси" хотят как можно скорее решить вопрос с продлением контракта или трансфером. При этом британская The Telegraph сообщила, что "цена вопроса" для мадридцев 112 млн евро. Ранее сообщалось, что лондонцы могут потребовать у "Реала" 170 млн евро.