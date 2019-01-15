Смертельно больная мать-одиночка ищет семью своему 6-летнему сыну

В программу "Прямой эфир" обратилась 30-летняя Айгуль Фазыйлова. Четыре года назад ей поставили страшный диагноз – рак молочной железы. Сейчас у нее уже четвертая стадия с метастазами в легких. Свои последние дни женщина, которая одна воспитывала сына Амира, проводит в хосписе.

Единственная опора молодой женщины – 65-летняя тетя, но ей в таком возрасте опеку могут и не дать. Других родных, готовых принять Амира в свою семью, нет.

Айгуль понимает, что после ее смерти Амира, скорее всего, заберут в детский дом. Не желая сыну такой участи, смертельно больная женщина решилась на отчаянный шаг.

Через телеэфир она пытается еще при жизни найти добрых приемных родителей для своего сына.

Ситуация осложняется еще и тем, что у Айгуль нет своей квартиры: они с Амиром живут у тети. Когда умерла мать женщины, отчим выгнал падчерицу из квартиры, хотя она была там прописана.

Что советуют онкопсихологи смертельно больной женщине? Найдутся ли люди, которые откликнутся на просьбу женщины? Как еще ей могут помочь неравнодушные люди? И возможно ли Айгуль вернуть свою долю в квартире, откуда ее выгнал отчим?

Обсуждение этой трагической темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".