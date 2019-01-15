15 января 201917:57
"Сибирь" победила "Сочи" в матче КХЛ
Матчем в Новосибирске продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местная "Сибирь" принимала "Сочи" и одержала победу со счетом 5:4.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Саюстов (12-я минута), Шейн Принс (13-я), Роман Савченко (20-я), Юкка Пельтола (39-я) и Максим Игнатович (52-я). У проигравших отличились Дмитрий Архипов (6-я), Эрик О'Делл (16-я), Юрки Йокипакка (20-я) и Мартин Бакош (25-я).
"Сибирь" с 40 очками занимает 10-е место в таблице Западной конференции. "Сочи" потерпел третье поражение подряд и с 51 баллом идет седьмым на Западе.
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