"Сибирь" победила "Сочи" в матче КХЛ

Матчем в Новосибирске продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местная "Сибирь" принимала "Сочи" и одержала победу со счетом 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Саюстов (12-я минута), Шейн Принс (13-я), Роман Савченко (20-я), Юкка Пельтола (39-я) и Максим Игнатович (52-я). У проигравших отличились Дмитрий Архипов (6-я), Эрик О'Делл (16-я), Юрки Йокипакка (20-я) и Мартин Бакош (25-я).

"Сибирь" с 40 очками занимает 10-е место в таблице Западной конференции. "Сочи" потерпел третье поражение подряд и с 51 баллом идет седьмым на Западе.