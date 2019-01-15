Шахты: спасатели обнаружили тела еще двух погибших

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших при разборе завалов на месте взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Он подчеркнул, что остается неизвестной судьба еще одного человека.

Ранее сообщалось о двух погибших и троих пропавших жильцах дома, где ранним утром 14 января произошел взрыв на девятом этаже здания. В итоге были разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Спасены семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое — мужчина и девочка — были госпитализированы.

Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова сообщает, что в настоящее время разбор завалов ведется вручную. Это связано с тем, что упавшие плиты раскрошились и образовали около полутора метра строительного мусора в районе обрушения.

16 января объявлено в городе Шахты днем траура по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме.

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах стал вторым подобным ЧП за последние две недели. В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 39 человек.