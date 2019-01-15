"Гриффины" отказались от шуток про геев

Авторы комедийного мультсериала "Гриффины" ("Family Guy") отказались от шуток про геев. Об этом в одном из свежих эпизодов Питер Гриффин, главный персонаж шоу, сказал Дональду Трампу. И это не было шуткой, сообщает Hollywood Reporter.

Один из создателей сериала Сет МакФарлейн подтвердил отказ от неполиткорректных шуток. Позже с ним согласились коллеги Алек Салкин и Ричард Аппель, исполнительные продюсеры проекта.

Создатели "Гриффинов" отметили, что такое решение они приняли сами, без внешнего давления.

"Между "Гриффинами" 2005-2006 годов и нынешними много отличий. Когда-то для нас не было проблем в том, чтобы шутить на какие-то темы, сегодня нам это неприятно", — отметили авторы сериала.

Мультсериал "Гриффины" выходит с 1999 года.