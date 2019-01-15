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15 января 201918:32

В Нидерландах выпустили духи, которые повышают работоспособность

EPA

Представители нидерландской компании Spaces выпустили духи "No.10 Spirit de Travail" ("рабочий дух"), которые должны помочь в концентрации и работоспособности. В основу проекта легли исследования о влиянии запахов на психическое состояние человека.

По словам создателей инновационных духов, если распылить их в офисе или коворкинге, то работоспособность коллектива повысится.

Аромат духов "рабочий дух" содержит нотки корицы, ветивера, сандалового дерева, калабарийского бергамота.

Представители Spaces ссылаются на исследование профессора Университета Аризоны Гари Шварца, который еще в 1980-е высказал мысль, что с помощью запахов можно справиться с плохим настроением, стрессом и злобой.

Флакон духов "No.10 Spirit de Travail" стоит 15 евро.

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