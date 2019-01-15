В Нидерландах выпустили духи, которые повышают работоспособность
Представители нидерландской компании Spaces выпустили духи "No.10 Spirit de Travail" ("рабочий дух"), которые должны помочь в концентрации и работоспособности. В основу проекта легли исследования о влиянии запахов на психическое состояние человека.
По словам создателей инновационных духов, если распылить их в офисе или коворкинге, то работоспособность коллектива повысится.
Аромат духов "рабочий дух" содержит нотки корицы, ветивера, сандалового дерева, калабарийского бергамота.
Представители Spaces ссылаются на исследование профессора Университета Аризоны Гари Шварца, который еще в 1980-е высказал мысль, что с помощью запахов можно справиться с плохим настроением, стрессом и злобой.
Флакон духов "No.10 Spirit de Travail" стоит 15 евро.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Страшное ДТП под Воронежем: семеро погибших
- Лефортовский суд продлил арест украинским морякам
- Рыбка и Лесли получили в Таиланде условные сроки
- У экс-главы Серпуховского района нашли 676 объектов недвижимости
- У матери, оставившей двух маленьких детей одних, забрали всех четверых
Самое читаемое
-
Женщину, поехавшую продавать авто, нашли убитой
- Суррогатная мать родила Евгению Миронову сына
- Родные известной российской актрисы просят помочь с ее лечением
- Отец заснул с годовалой дочкой в сугробе в сильный мороз
- Cоставлен рейтинг самых распутных вузов
Вести.Экономика
-
Ключевой день в судьбе Великобритании
- Кто решил повторить трюк Баффетта?
- ОПЕК раскроет детали
- Почему крупные инновационные компании страдают от утечки мозгов?Официальный ужин в Белом доме: у нас нет еды для вас, потому что shutdown
- ЧП на "салатовой" линии: почему затопило московское метро
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Новый 7-местный Cadillac "не для гангстеров", который приедет в Россию
- Новый универсал Kia Ceed SW: цены и день старта продаж в России
- Новая Toyota Supra: ждем в России
- Subaru сделала самую мощную STI в истории
- Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Passat
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Cердечную недостаточность можно лечить магнием
- Клетчатка защищает организм от хронических болезней
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Найдена связь между беспокойным сном и болезнью Альцгеймера
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Взрыв газа в городе Шахты
- В Москве обсудили мирный договор с Японией
- Порошенко на выборы нужен религиозный конфликт
Вести-Москва
-
У матери, оставившей двух маленьких детей одних, забрали всех четверых
- В центре Москвы на прохожего упала глыба льда
- Вода на шесть часов остановила движение на участке салатовой ветки метро
- Трезвым и только на минуту: крещенские рекомендации от МЧС
- Компактные дорожные знаки установят еще на 40 улицах Москвы
- Вместо развлечения - ушибы и переломы: как распознать опасные горки
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Ярость "космической коровы" озадачила астрономов
- Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути
- Самая рождественская история: завершена реставрация мозаик базилики Рождества в Вифлееме
- 1000-летний зубной налёт перевернул представления о религиозных иллюстраторах Средних веков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Шереметьеве ответили на претензии Лободы
- Пенсионеру грозит арест за развратные действия в отношении девочки
- Названы причины подтопления станций столичного метро
- Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют
- Труп мужчины около года пролежал в квартире в центре Москвы