Российские гандболисты проиграли бразильцам на чемпионате мира

Сборная России проиграла команде Бразилии в четвертом матче предварительного раунда мужского чемпионата мира по гандболу, который проходит в Германии и Дании. Встреча прошла в Берлине и завершилась со счетом 25:23 в пользу бразильцев.

Первый тайм подопечные Эдуарда Кокшарова проиграли со счетом 10:15, однако к середине второй половины встречи смогли восстановить равенство – 19:19. К сожалению, развить успех не удалось. Сборная Бразилии, во многом благодаря вдохновенной игре обоих голкиперов, сумела довести матч до итоговой победы. У россиян было несколько шансов спастись в концовке, но на этот раз удача была не на нашей стороне. Кроме того, на 54-й минуте встречи лидер российской команды Тимур Дибиров получил красную карточку за толчок вратаря.

Проиграв бразильцам, сборная России сильно усложнила себе дальнейший путь на турнире. Чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап соревнований, российской команде в последнем матче первого группового этапа нужно не проиграть сборной Франции. Отметим, что французы выиграли четыре последних чемпионата мира из пяти, включая два последних. На этом турнире команда Франции одержала три победы в трех встречах и уже гарантировала себе попадание в следующий этап.

Матч между сборными России и Франции состоится 17 января.