Минкульт Украины хочет дискредитировать УПЦ слухами о пропаже икон

Заявления Минкульта Украины о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры и постоянные проверки направлены на дискредитацию канонической Украинской православной церкви. Так считает наместник обители, митрополит Павел. На брифинге он также сообщил, что монахам лавры уже поступили предложения перейти во вновь созданную религиозную структуру — так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ).



Настоятель Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел подчеркнул, что монахи лавры уже в украинской церкви, они полностью подчинены Богу, сообщает телеканал "Россия 24"

Представитель братии отец Поликарп добавил, что монахи никуда не собираемся выезжать из своей святыни, продолжают жить в лавре, на своей земле и молиться за свое государство. 15 января Киево-Печерскую лавру поджег злоумышленник.

Представительница президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что почти 70 приходов канонической УПЦ якобы уже перешли под юрисдикцию новой ПЦУ, которая создана по инициативе президента Украины Петра Порошенко. В середине декабря 2018 года в Киеве был проведен так называемый объединительный собор. На нем представители двух раскольнических украинских церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви — объявили о создании новой церковной структуры. Главе так называемой Православной церкви Украины митрополиту Епифанию Константинопольским патриархом в январе 2019 года был вручен томос об автокефалии.

После этого на Украине отмечена новая волна захватов храмов канонической церкви украинскими националистами-радикалами. В Киеве музеям Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника дано распоряжение готовить иски в суды о прекращении аренды помещений представителями канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата.