В столице Кении экстремисты убили несколько человек и захватили заложников в отеле

В Кении экстремисты напали на гостинично-офисный комплексе Dusit в столице страны Найроби и взяли заложников.

Как передает телеканал "Россия 24", нападавшие, которые были в бронежилетах, открыли стрельбу по охране комплекса, бросили несколько гранат в припаркованные автомобили и ворвались в Dusit, захватив заложников.

По меньшей мере, три человека были убиты, один получил ранения.

Как заявил генеральный инспектор полиции Кении Джозеф Бойнетт, сотрудники правоохранительных органов начали операцию по зачистке здания и освобождению заложников. Джанет заверил, что обстановка в ближайшее время будет нормализирована.

По данным агентства Reuters, ответственность за нападение взяла на себя

террористическая группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в России). Она была создана в 2004 году и финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также проводит поборы с населения в подконтрольных ей районах, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.