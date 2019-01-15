Пытавший током до смерти 96-летнюю бабушку ради 3 тысяч изувер сядет на 16 лет

Житель Калмыкии, который ради 3,5 тысячи рублей запытал до смерти 96-летнюю пенсионерку током, получил 16 лет колонии. Такой вердикт вынес республиканский Верховный суд.

Было установлено, что 50-летний мужчина забрался в дом к односельчанке. Дождавшись, когда она уснет, преступник стал пытать старушку, чтобы та отдала ему деньги.

Осужденный неоднократно пропускал через тело потерпевшей электрический ток и душил ее пакетом, пока пенсионерка не скончалась, а затем забрал ее имущество на сумму около 3,5 тысячи рублей, сообщает республиканская прокуратура.