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15 января 201919:40

"Спартак" впервые за 10 лет победил "Барыс" в Астане, отыгравшись со счета 0:3

spartak.ru

Московский "Спартак" на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, которые одержали волевую победу, отыгравшись со счета 0:3.

В составе победителей дубль оформил Анатолий Никонцев (13-я и 36-я минуты), еще по шайбе забросили Илья Талалуев (12-я), Максим Цыплаков (24-я) и Алексей Гришин (25-я). У хозяев отличились Виктор Сведберг (1-я), Мэттью Фрэттин (6-я), Андре Петерссон (8-я) и Антон Сагадеев (25).

"Спартак", обыгравший "Барыс" в Астане впервые с января 2009 года, с 56 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции. "Барыс" с 67 баллами идет пятым на Востоке.

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