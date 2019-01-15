В аварии под Воронежем погиб директор Оскольского металлургического комбината

По предварительным данным, в аварии под Воронежем погиб управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината, входящего в холдинг "Металлоинвест". 59-летний Александр Тищенко был пассажиром Lexus, водитель которого выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями.

Ранее сообщалось, что в дорожной аварии в сорока километрах от Воронежа погибли семь человек. На федеральной трассе Курск — Борисоглебск столкнулись и сгорели 3 автомобиля.



Как сообщает "Интерфакс" Тищенко был недавно назначен на должность управляющего директора — в конце декабря 2018 года. До этого он работал в компании главным инженером.

Оскольский электрометаллургический комбинат — предприятие по производству прямовосстановленного железа и железорудных окатышей, производит более миллиона тонн высококачественного сортового проката в год. Холдинг "Металлоинвест" — крупнейший производитель железной руды в России и СНГ.