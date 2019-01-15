Россия готова обсуждать со Штатами ДРСМД, но только на равных

Россия готова к открытому диалогу с США по ракете 9М729, которая якобы нарушает ДРСМД. Однако только в том случае, если Штаты согласятся урегулировать ряд проблем, связанных с их собственным вооружением, которое точно попадает под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Речь идет, например, об американских ракетах-мишенях, чьи характеристики мало отличаются от запрещенных комплексов, об ударных беспилотниках и об универсальных пусковых установках Mk41, размещаемых в Европе, пишет агентство ТАСС. Они могут быть использованы как для запуска ракет-перехватчиков системы ПРО, так и для крылатых ракет, которые также запрещены Договором.

Рябков особо отметил, что Россия готова к диалогу на основе равенства и взаимного уважения. Никаких ультиматумов и требований РФ не потерпит.

Напомним, США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американцы уверены, что 9М729 имеет радиус действия больше разрешенных 500 километров. В начале декабря 2018 года госсекретарь Штатов Майк Помпео потребовал предоставить все данные об этой ракете, иначе США пригрозили выйти из ДРСМД.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности запрещает разрабатывать, производить и хранить ударные ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Так как они могут нарушить базовый принцип взаимного ядерного сдерживания – гарантированный ответный удар.