Парламент Британии решает судьбу Brexit

В Москве будет 22 часа, когда палата Общин закончит рассматривать 4 внесённые на обсуждение поправки и приступит к голосованию по каждой из них. На это уйдёт чуть больше часа и вопрос об одобрении соглашения с ЕС о Brexit будет поставлен на голосование в нижней палате.

16 января Великобритания встретит либо с утверждённым планом расставания с Евросоюзом, либо в полной неопределённости относительно того, будет ли страна вообще покидать ЕС или же покинет его на каких-то своих ещё не определённых условиях.

Прогнозы на эту минуту таковы, что скорее всего соглашение с Брюсселем, которое сама премьер-министр Тереза Мэй называет не идеальным, будет отклонено депутатами.

Причин сразу несколько. Во-первых, Мэй скорее всего не сможет собрать необходимое число голосов поддержки. Из 650 членов палаты 15 человек не будут принимать участие в голосовании — это 8 представителей партии Шинн Фейн от Северной Ирландии, 4 спикера и ещё 4 законодателя, принимающие участие в счётной комиссии.

Таким образом, Мэй потребуется поддержка 318 парламентариев, тогда как из 317 её однопартийцев 117 человек не далее как месяц назад открыто проголосовали за её отставку, именно в связи с несогласием с текстом соглашения с ЕС.

Во-вторых, до финального голосования ещё предстоит принять и одобрить 4 весьма существенные поправки. В отдельных случаях, отклонение поправки будет автоматически означать срыв голосования по итоговому документу.

Достаточно сказать, что поправка, которую предлагает лидер лейбористов Джереми Корбин предполагает не только отмену запуска Brexit по сценарию Терезы Мэй, но и запрет на выход Британии из ЕС без согласования с Брюсселем.

Группа шотландских и валийских законодателей вообще предлагает воспользоваться статьёй 50 устава ЕС, допуская продление переходного и переговорного процессов.

Если голосование в Парламенте сегодня провалится, то у Мэй будет 3 дня на то, чтобы предложить законодателям сценарий дальнейшего развития событий и нельзя исключать, что премьер может пойти на повторное голосование.