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15 января 201921:32 Ярослав Красиенко

Оставила в опасности: женщину могут лишить четырех детей

Многодетной матери грозит уголовное дело за оставление детей в опасности. Девочек пяти и полутора лет органы опеки обнаружили одних дома в истощенном состоянии. Мать нашли неподалеку — еще с двумя детьми.

"Почему они брошенные остались? Показать фотографию? – Нет".

Допрос многодетной матери идёт на повышенных тонах. Дети пока ещё с ней, но их могут забрать — за то, что оставила дома одних.


"Совместно с сотрудниками МЧС полицейские вскрыли дверь и обнаружили двух девочек в возрасте пяти и полутора лет. Полуторагодовалый ребёнок с признаками переохлаждения был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение", — сообщил Юрий Титов, начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве.

В тот вечер к Нине пришли сотрудники службы опеки — дверь им никто не открыл, из квартиры доносился детский плач. Вызвали полицию.

"Не было нас приблизительно, ну два, ну два с половиной часа. Потому что мы ездили на биржу труда там и потом в МФЦ и сразу после МФЦ ехали домой. Может быть, я в чём-то плохая мама", — говорит со слезами Нина Тарасова, многодетная мать.

Нина разведена , ей всего двадцать шесть лет. О девушке соседи отзываются хорошо.

"Хорошая мама. Ничего плохого о ей не скажу, потому, что я видела, как она детей любит, уважает, кормит. Мы с ней с детьми гуляли каждое лето, и мой ребенок контактировал с ними хорошо", — говорит женщина.

О матери-одиночке, живущей с четырьмя детьми на пособия, знали и в социальных службах. За четыре дня до инцидента приходили с проверкой.

"Было очевидно, что мама, действительно, не справляется. К сожалению, в тот промежуток времени не было фактов того, что она детей оставляет одних дома", — рассказала Екатерина Бербер, заместитель руководителя департамента труда и социальной занятости Москвы.

Нина сама родилась в многодетной семье, но выросла в детдоме. Теперь и её дети могут остаться без семьи.

"Сироты, когда становятся мамами и папами, часто не знают, как воспитывать детей. И стоило бы им помогать, если видишь, что они испытывают трудности, а ни в коем случае не отнимать детей ", — считает Ирина Медведева, детский психолог.

За неисполнение родительских обязанностей на Нину уже завели административное дело, впереди, возможно, обвинение и по уголовной статье. Видеть ей пока разрешили лишь самого младшего ребёнка — полуторамесячного Костю.

"Сначала система выпускает социально безответственных граждан, а потом за эту же социальную безответственность, в которой вообще-то они виноваты, отбирают у них детей", — говорит Элина Жгутова, член Общественной палаты РФ.

"Даю слово, что я попытаюсь всё изменить и сделать лучше своим детям", — клянется Тарасова.

Ещё в декабре в местной управе пообещали помочь Нине с ремонтом квартиры. Кроме того, она должна устроить детей в сад — и тогда, возможно, ей позволят сохранить семью.

После завершения всех медицинских обследований и лечения, если оно потребуется, всех четверых детей передадут в приют — временно. В социальных службах пока не приняли решение — возвращать ли их матери. Так что угроза лишения выпускницы детского дома родительских прав всё ещё сохраняется.

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