Музыканты The Cranberries выпустили новую песню в годовщину смерти вокалистки

В годовщину смерти певицы ирландской певицы Долорес ОʼРиордан музыканты ее бывшей группы The Cranberries выложили новую песню "All Over Now", которая войдет в грядущий альбом команды. Выход пластинки назначен на апрель, сообщает Pitchfork.

По словам матери певицы, ее дочь ждала выхода этого альбома.

"Мы все скучаем по Долорес, каждый день. Без сомнений, она была бы счастлива услышать эту песню в готовом виде", — рассказала мать покойной артистки.

Долорес ОʼРиордан умерла 15 января 2018 года в Лондоне на 47-м году жизни. Причиной смерти послужило сильное алкогольное отравление.