Флешмоб "Не покупай": британцы отказываются приобретать новые вещи
У британцев новая мода: они стараются как можно дольше не покупать новых вещей. В социальном флешмобе участвуют не только рядовые граждане, он и знаменитости, блогеры и модели, сообщает Guardian.
Активисты движения "Не покупай" стараются донести до людей идею о том, что для того, чтобы стильно выглядеть и хорошо себя чувствовать, вовсе необязательно все время покупать себе новую одежду или технику.
Люди хвастаются сэкономленными деньгами в соцсетях, некоторые пишут, что смогли прожить без лишних покупок год, кто-то смог продержаться несколько месяцев.
Активисты дают советы новичкам и подбадривают друг друга, считая, что сфера моды одна из наименее экологичных, а значит, нужно по возможности отказаться от ее поддержки.
"Мы против такого понятия, как "одежда прошлого сезона". Новая одежда нисколько не лучше, и пока старая не износится до дыр, она вам абсолютно не нужна", — отмечают участники акции.
Согласно статистике, рядовой британец тратит на одежду больше тысячи фунтов в год.
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